ناقص منصوبہ بندی :سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی مالی بحران کاشکار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی ناقص منصوبہ بندی اور عرصہ دراز سے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے مالی بحران میں گھر چکی ہے۔۔۔
جس پر ڈائریکٹر جنرل ایس ڈی اے نے متعدد ڈیلی ویجز ملازمین کو نکال دیا جن میں سے بعض لیبر کورٹ سے آرڈر لے کر واپس آگئے ہیں ذرائع کے مطابق اتھارٹی کو مالی بحران میں دھکیلنے میں افسران کا اہم کردار ہے جنہوں نے لاہور روڈ پر بننے والی پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیوں کے مالکان کی مبینہ ملی بھگت سے اتھارٹی کے تحت قائم سرکاری ماڈل ٹاؤن ہاؤسنگ کالونی کی آباد کاری میں رکاوٹ ڈالی جس کے باعث نہ صرف ماڈل ٹاؤن کی آبادکاری ایک چیلنج بن چکی ہے وہاں آبادکاری سے آمدن کا لگایا گیا تخمینہ بھی ملیامیٹ ہو کر رہ گیاہے اور معاملات انتہائی دگر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایس ڈی اے کی جانب سے بعض پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونی کی منظوری بھی ہٹ کر دی گئی ہے ،اور بااثر مالکان کے خلاف کسی کو کاروائی کی ہمت نہیں ۔