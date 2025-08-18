صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناقص منصوبہ بندی :سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی مالی بحران کاشکار

  • سرگودھا
ناقص منصوبہ بندی :سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی مالی بحران کاشکار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی ناقص منصوبہ بندی اور عرصہ دراز سے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے مالی بحران میں گھر چکی ہے۔۔۔

 جس پر ڈائریکٹر جنرل ایس ڈی اے نے متعدد ڈیلی ویجز ملازمین کو نکال دیا جن میں سے بعض لیبر کورٹ سے آرڈر لے کر واپس آگئے ہیں ذرائع کے مطابق اتھارٹی کو مالی بحران میں دھکیلنے میں افسران کا اہم کردار ہے جنہوں نے لاہور روڈ پر بننے والی پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیوں کے مالکان کی مبینہ ملی بھگت سے اتھارٹی کے تحت قائم سرکاری ماڈل ٹاؤن ہاؤسنگ کالونی کی آباد کاری میں رکاوٹ ڈالی جس کے باعث نہ صرف ماڈل ٹاؤن کی آبادکاری ایک چیلنج بن چکی ہے وہاں آبادکاری سے آمدن کا لگایا گیا تخمینہ بھی ملیامیٹ ہو کر رہ گیاہے اور معاملات انتہائی دگر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایس ڈی اے کی جانب سے بعض پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونی کی منظوری بھی ہٹ کر دی گئی ہے ،اور بااثر مالکان کے خلاف کسی کو کاروائی کی ہمت نہیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

25 ارب لاگت سے وہاڑی روڈ کی تعمیر کا آغاز

کیمسٹ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کا جمعرات کو ہڑتال کا اعلان

ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے بروقت حفاظتی اقدامات کی ہدایت

رحیمیہ علومِ قرآنیہ ٹرسٹ کے زیراہتمام یوم آزادی سیمینار

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خانیوال و وہاڑی میں بڑی کارروائیاں

محکمہ انہار کی غفلت، نہروں کے پشتے کمزور، کسان پریشان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر