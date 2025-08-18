صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند،نشیبی علاقے زیر آب

  • سرگودھا
دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند،نشیبی علاقے زیر آب

کلورکوٹ (نمائندہ دُنیا)کلورکوٹ کے کچہ کے علاقے میں دریائے سندھ کے سیلابی پانی میں اضافے کے باعث نشیبی علاقے زیرِ آب آ گئے ، فصلوں کو شدید نقصان پہچا، دریائی کٹاؤ میں تیزی آ گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق، حالیہ دنوں میں شمالی علاقہ جات میں ہونے والی شدید بارشوں اور سیلابی پانی کے دریائے سندھ میں شامل ہونے سے چشمہ بیراج کے مقام پر پانی کا بہاؤ ساڑھے چار لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گیا ہے ۔دریائے سندھ کے پانی نے کلورکوٹ کے کچہ علاقے کے نشیبی علاقوں میں داخل ہو کر مونگ، کپاس، سبز چارہ اور تل کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے ۔مزید برآں، دریا کے مغربی کنارے پر قیمتی زرعی زمین کا کٹاؤ بھی تیزی سے جاری ہے ۔ تاہم خوش آئند بات یہ ہے کہ تاحال سیلاب سے کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

طوفانی بارشوں کی پیشگوئی:اشتہاری بورڈز سے جان لیوا حادثات کا خدشہ

کراچی پورٹ سے کروڑوں روپے مالیت کی ممنوعہ ادویات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام

ذیابیطس کے مریضوں میں جان لیوا ڈپریشن کی شرح میں خطرناک اضافہ

ضلع کورنگی میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد

سنرجی گروپ نے ڈریگنز آف پاکستان میں 15 ایوارڈز نام کرلیے

گلشن حدید کو واٹرکارپوریشن کی لائن سے کنکش فراہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر