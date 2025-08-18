دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند،نشیبی علاقے زیر آب
کلورکوٹ (نمائندہ دُنیا)کلورکوٹ کے کچہ کے علاقے میں دریائے سندھ کے سیلابی پانی میں اضافے کے باعث نشیبی علاقے زیرِ آب آ گئے ، فصلوں کو شدید نقصان پہچا، دریائی کٹاؤ میں تیزی آ گئی ہے۔
تفصیلات کے مطابق، حالیہ دنوں میں شمالی علاقہ جات میں ہونے والی شدید بارشوں اور سیلابی پانی کے دریائے سندھ میں شامل ہونے سے چشمہ بیراج کے مقام پر پانی کا بہاؤ ساڑھے چار لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گیا ہے ۔دریائے سندھ کے پانی نے کلورکوٹ کے کچہ علاقے کے نشیبی علاقوں میں داخل ہو کر مونگ، کپاس، سبز چارہ اور تل کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے ۔مزید برآں، دریا کے مغربی کنارے پر قیمتی زرعی زمین کا کٹاؤ بھی تیزی سے جاری ہے ۔ تاہم خوش آئند بات یہ ہے کہ تاحال سیلاب سے کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔