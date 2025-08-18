فاروقہ میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار،پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)فاروقہ میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار، تحصیل انتظامیہ اور ضلع کونسل کی ناکامی واضح ہو گئی۔مین روڈ، چوک سیم پل نالہ، سجوکہ روڈ، وجھوکہ روڈ، مین بازار، اور مسجد گنبد والی چوک میں۔۔۔
تجاوزات نے پیدل چلنے والوں کیلئے شدید مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ ہر سرکاری ادارے کی دیوار کیساتھ کھوکھوں کی بھرمار ہے ، جس کی وجہ سے آمد و رفت میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔کسی بھی حادثے کی صورت میں مضروب کو ہسپتال منتقل کرنا ورثا کیلئے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ۔ شہری حلقوں نے پیرا فورس سے اپیل کی ہے کہ بااثر افراد ناجائز تجاوزات کرنیوالوں کی سرپرستی کرتے ہیں، لہٰذا پیرا فورس بلاامتیاز کارروائی کرتے ہوئے ان تجاوزات کا خاتمہ کرائے ۔