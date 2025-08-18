خواتین مریم نواز کے انقلابی اقدامات کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، شازیہ بانو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا ہے کہ۔۔۔
وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے صوبہ کی خواتین کی فلاح و بہبود اور ترقی کیلئے اٹھائے گئے اقدامات تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھے جائیں گے ، تفصیلات کے مطابق جنہوں نے نہ صرف خواتین کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا بلکہ ان میں بہادری سے حالات کا مقابلہ کرنے جرات پیدا کی، یہی وجہ ہے کہ آج صوبہ کی خواتین مریم نواز شریف کے انقلابی اقدامات کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں،اور مسلم لیگ ن شعبہ خواتین پنجاب کی صدر و ایم این اے سیدہ نوشین افتخار کی قیاد ت میں مسلم لیگ ن شعبہ خواتین ایک مضبوط اور متحد بن کراُبھری ہے ۔