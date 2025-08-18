صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کے جان و مال کا تحفظ ‘ امن پولیس کی ذمہ داری :ڈی پی او

  • سرگودھا
عوام کے جان و مال کا تحفظ ' امن پولیس کی ذمہ داری :ڈی پی او

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب، ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کہا ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ اور امن و امان کی مثالی صورتحال کو برقرار رکھنا پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔

تفصیلات کے مطابق خوشاب پولیس کے افسران و ملازمین اس ذمہ داری کو بطریقِ احسن نبھانے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ اس ضمن میں کسی بھی سطح پر غفلت یا لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈی پی او آفس کے کانفرنس ہال میں منعقدہ کرائم میٹنگ کے دوران کیا۔ میٹنگ میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر، ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم، ڈی ایس پی ٹریفک سمیت تمام سرکل افسران، تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران شریک تھے ۔ڈی پی او خوشاب نے تمام تھانوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور زیرِ تفتیش مقدمات کی پیش رفت چیک کی۔ انہوں نے ملزمان کی فوری گرفتاری، مالِ مقدمہ کی برآمدگی اور تفتیش کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلع بھر کی سکیورٹی سخت کرنے پر بھی زور دیا۔

 

