انٹر ڈسٹرکٹ کلب کراٹے چمپئن شپ کا انعقاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈپار ٹمنٹ کی طرف سے سپورٹس جمنیزیم میں انٹر ڈسٹرکٹ کلب کراٹے چمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں دی کراٹے یونیورسٹی سرگودھا کلب نے 5 گولڈ 3سلور اور 2براون میڈلز حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ دوسری پوزیشن ایڈونچر لائف کراٹے اکیڈمی نے حاصل کی جیتنے والے کھلاڑیوں میں سی ای او برہان سٹی ملک اشرف برہان، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر سرگودھا میڈم صائمہ منظور اور قومی کراٹے ٹیم کے کھلاڑی نعیم خان نے میڈلز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کئے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر سرگودھا میڈم صائمہ منظور نے جیتنے والے تمام کھلاڑیوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو اور محنت کرنی چاہئے تاکہ اگے جا کے پاکستان کا نام روشن کریں سپورٹس ڈپارٹمنٹ کا اس طرح کے مقابلے کروانے کا مقصد مقامی سطح سے ٹیلنٹ ابھار کر سامنے لانا ہئے اس موقع پر ملک اشرف برہان کا کہنا تھا کہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ رکھتا ہئے اس لئے تعلیم کیساتھ ساتھ کھیلوں کا ہونا بہت ضروری ہئے کراٹے جیسے مشکل کھیل میں بچیوں کو دیکھ کر خوشی ہوئی آج بچیوں نے ثابت کر دیا کہ یہ کسی سے بھی کم نہیں دی کراٹے یونیورسٹی سرگودھا کے کوچ نعیم خان نے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر میڈم صائمہ منظور کا شکریہ ادا کیا ۔