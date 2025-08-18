صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم مصنوعات کے غیر قانونی کاروبار کیخلاف کریک ڈاؤن

  • سرگودھا
پٹرولیم مصنوعات کے غیر قانونی کاروبار کیخلاف کریک ڈاؤن

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) حکومتی ہدایات کی روشنی میں پٹرولیم مصنوعات کے غیر قانونی کاروبار کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سول ڈیفنس کی ٹیم نے جوہرآباد میں واقع پٹرول پمپ کو سیل کر دیا۔

لائسنسنگ اتھارٹی نے اس پٹرول پمپ کا لائسنس منسوخ کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر خوشاب کو ایک تحریری مراسلے میں اسے فوری سیل کرنے کی سفارش کی تھی۔گزشتہ روز سول ڈیفنس آفیسر خوشاب نے ڈپٹی کمشنر فروہ عامر کے احکامات کی روشنی میں اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر شبیر پٹرولیم کو سربمہر کر دیا۔ڈپٹی کمشنر خوشاب کا کہنا تھا کہ کوئی بھی شخص، خواہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، قانون سے بالاتر نہیں۔ خوشاب کی ضلعی انتظامیہ پٹرولیم مصنوعات کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری رکھے گی۔

 

