سیلاب سے نمٹنے کیلئے تمام محکمے مکمل تیار رہیں،خالد گورائیہ
میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ اور اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلمان قیوم شیخ نے اتوار کے روز سیلاب سے متاثرہ علاقہ تری خیل کا دورہ کیا۔ انہوں نے فلڈ ریلیف کیمپ کا معائنہ کیا اور جاری ریلیف اقدامات کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آئندہ دنوں میں ہائی فلڈ کے امکانات کے پیشِ نظر تمام محکمے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار رہیں۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کو ہدایت کی کہ کچّہ کے علاقوں سے لوگوں اور ان کے مال مویشیوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات اور ریلیف کیمپس میں منتقل کیا جائے ۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ ریلیف کیمپس میں ویکسین، ادویات، جانوروں کے لیے چارہ اور دیگر ضروری سامان کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔