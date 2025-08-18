صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے نمٹنے کیلئے تمام محکمے مکمل تیار رہیں،خالد گورائیہ

  • سرگودھا
سیلاب سے نمٹنے کیلئے تمام محکمے مکمل تیار رہیں،خالد گورائیہ

میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ اور اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلمان قیوم شیخ نے اتوار کے روز سیلاب سے متاثرہ علاقہ تری خیل کا دورہ کیا۔ انہوں نے فلڈ ریلیف کیمپ کا معائنہ کیا اور جاری ریلیف اقدامات کا جائزہ لیا۔

 اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آئندہ دنوں میں ہائی فلڈ کے امکانات کے پیشِ نظر تمام محکمے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار رہیں۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کو ہدایت کی کہ کچّہ کے علاقوں سے لوگوں اور ان کے مال مویشیوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات اور ریلیف کیمپس میں منتقل کیا جائے ۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ ریلیف کیمپس میں ویکسین، ادویات، جانوروں کے لیے چارہ اور دیگر ضروری سامان کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

25 ارب لاگت سے وہاڑی روڈ کی تعمیر کا آغاز

کیمسٹ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کا جمعرات کو ہڑتال کا اعلان

ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے بروقت حفاظتی اقدامات کی ہدایت

رحیمیہ علومِ قرآنیہ ٹرسٹ کے زیراہتمام یوم آزادی سیمینار

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خانیوال و وہاڑی میں بڑی کارروائیاں

محکمہ انہار کی غفلت، نہروں کے پشتے کمزور، کسان پریشان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر