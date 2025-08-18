چینی بحران ختم نہ ہوسکا ، بلیک میں فروخت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شہر میں چینی کا بحران بدستور برقرار جبکہ اسسٹنٹ کمشنر کا نچلا عملہ اورپرائس کنٹرول مجسٹریٹس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگے۔۔۔
کوٹہ سسٹم پر اجارہ داری اور طے شدہ مقدار کی بجائے کم چینی ملنے پر دوکاندار، بیکری و سویٹس مالکان پھٹ پڑے ، ذرائع کے مطابق ضلع میں چار شوگر ملز ہونے کے باوجود زیادہ تر چینی بلیک میں فروخت ہو رہی ہے ، بڑے ڈیلرز جو کہ پہلے ہی سٹہ بازی کے ذریعے چینی خرید کر اپنے خفیہ گوداموں میں منتقل کر چکے ہیں نے مارکیٹ کو ہائی جیک کر رکھا ہے ، جبکہ انتظامیہ چھوٹے دوکانداروں کے خلاف کاروائیاں کر کے سرکاری ریکارڈ کا پیٹ بھرنے تک محدود ہے ،دوسری جانب دوکانداروں ، بیکری و سویٹس مالکان کا کہنا ہے کہ اعلی انتظامیہ سے میٹنگ کے بعد جو معاملات طے ہوئے تھے ان پر عملدرآمد نہیں ہو رہا، اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا کا ہیڈ کلرک اور دیگر نچلے عملے کے ساتھ ساتھ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس متعلقہ ڈسٹری بیوٹرز سے ساز باز کر کے مبینہ طور پر کمیشن لے کر چینی دے رہے ہیں اگر کسی کا کوٹہ دو بوری ہے تو اسے لمبی قطاروں میں کھڑا کر کے ایک بوری دی جاتی ہے ، جبکہ بلیک میں آپ جتنی چاہئے چینی خرید سکتے ہیں جو کہ 220روپے فی کلو پڑتی ہے ۔