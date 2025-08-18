30کروڑ روپے سے تعمیر غیر فعال واٹر سپلائی سکیم واسا کے حوالے کرنیکا فیصلہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ سرگودھا کی نگرانی میں 30کروڑسے زائد لاگت سے بننے والی واٹر سپلائی سکیم جو کہ تقریبا ایک سال ہونے کے باوجود فعال نہ ہو سکی کو واسا کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔۔۔
جبکہ تعمیر ہونے کے ایک سال بعد بھی اس کے چالو نہ ہونے سے اس سکیم میں مزید نقائص پیدا ہونے اور تاخیر سے حکومتی فنڈز ڈوبنے کا خدشہ ہے ذرائع کے مطابق حکومت نے شہر میں پینے کے پانی کے بڑھتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے فیکٹری ایریا واٹر سپلائی سکیم کی منظوری دی جس پر محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے تقریبا تین سال قبل اس منصوبے پر کام شروع کروایا ،ٹھیکے دار سکیم مکمل کر چکا ہے لیکن یہ سکیم قبل ازیں میونسپل کارپوریشن سرگودہا نے ہینڈ اوور نہ کی، کیونکہ سنگین نوعیت کے نقائص سامنے آنے کی وجہ سے یہ تاحال چالو نہ ہو سکی اس سکیم کے تحت نہر لوئر جہلم کے کناروں پر 21 نئے یو ویل لگانے کے ساتھ چار واٹرسپلائیوں کو اپ گریڈ جب کہ ایک نئی واٹر سپلائی بنائی گئی ہے جس پر کروڑوں روپے خرچ ہوچکے ہیں اب یہ سکیم واسا اپنی نگرانی میں لے رہی پے ایم ڈی واسا عزیز اﷲ خان نے بتایاکہ حکومت سے ڈسٹری بیوشن لائنیں بچھانے کے لے فنڈ طلب کئے گے ہیں جس کی ابتدائی منظوری دے دی گئی ہے کئی کلو میٹر لائنیں بچھائی جائے گی واٹر سپلائی سکیم چیکنگ کے لیے افسران کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے جلد ہی واسا یہ سکیم باضابطہ طور پر اپنی نگرانی میں لے لے گا۔