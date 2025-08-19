ڈرائیورز محمد اصغر اور محمد ایوب کے ریٹائرڈ ہو نے پر تقریب
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ہائی آر سی ڈویژن ہائی وے سب ڈویژن1 فیصل آباداور بلڈنگز ڈویژن2بلڈنگز سب ڈویژن 2سمندری کے ڈرائیورز محمد اصغر اور محمد ایوب مدت ملازمت مکمل ہونے پر سرکاری ملازمت سے ریٹائرڈ ہوگئے۔
دونوں ڈرائیورز کی ریٹائرمنٹ پر ان کے اعزاز میں پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں کمشنر آفس فیصل آباد سے محمد اکرم خان اور الائیڈہسپتال سے میاں محمد عرفان نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو کامیاب سروس پر مبارکباداور آئندہ زندگی میں صحت وتندرستی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔تقریب میں ہائی وے سرکل1 فیصل آباد ظفر عباس خان ڈرائیور وہیکل یونین زونل چیئرمین فیصل آباد،ملک ارسلان بلڈنگز ڈویژن1وائس چیئرمین،محمد سرفراز ڈرائیور ڈائریکٹر ایم اینڈ ای جنرل سیکرٹری،میاں محمد توصیف سیکرٹری نشریات بلڈنگز ڈویژن2 ودیگر بھی شامل تھے ۔