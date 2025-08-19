پاکستان میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں، ملک محمد اشرف
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)انجمن جعفریہ کے مقامی صدر، ملک محمد اشرف نے کہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے فرقے کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔
اپنے مسلک پر قائم رہو، دوسروں کے مسلک کو نہ چھیڑو کی پالیسی اپنا کر ہم ملک دشمن قوتوں کو ایک مثبت پیغام دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ملک دشمن قوتیں فرقہ واریت کو ہوا دے کر پاکستان کی یکجہتی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔انہوں نے کہا کہ اس نازک وقت میں ہمیں دشمن کی سازشوں کو سمجھنا ہوگا۔ اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ کوئی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے یا ہاتھ چھوڑ کر، دشمن قوتیں مسلمانوں کے ہاتھ کاٹنے کے درپے ہیں۔ ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کیلئے ہمیں باہمی اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے ۔