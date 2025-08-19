صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں، ملک محمد اشرف

  • سرگودھا
پاکستان میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں، ملک محمد اشرف

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)انجمن جعفریہ کے مقامی صدر، ملک محمد اشرف نے کہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے فرقے کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔

اپنے مسلک پر قائم رہو، دوسروں کے مسلک کو نہ چھیڑو کی پالیسی اپنا کر ہم ملک دشمن قوتوں کو ایک مثبت پیغام دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ملک دشمن قوتیں فرقہ واریت کو ہوا دے کر پاکستان کی یکجہتی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔انہوں نے کہا کہ اس نازک وقت میں ہمیں دشمن کی سازشوں کو سمجھنا ہوگا۔ اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ کوئی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے یا ہاتھ چھوڑ کر، دشمن قوتیں مسلمانوں کے ہاتھ کاٹنے کے درپے ہیں۔ ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کیلئے ہمیں باہمی اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکنگ کمپنی: کرپشن جاری، پرکشش سیٹوں پر سفارشی براجمان، اصلاحات نہ ہوسکیں

وفاقی وزیر منصوبہ بندی کاملت ٹریکٹرز پلانٹ کا دورہ

ناموس رسالت ؐ ایکٹ کو غیرمؤثر نہیں بنانے دینگے : مولانا امجد خان

لاہور میں اگلے سال ٹرام سروس شروع کرنے کا اعلان

لیسکو کا 2025-26 کا 20 ارب 78 کروڑ کا بجٹ منظور

26 اضلاع میں پی ایچ ایز کے قیام پر کام شروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس