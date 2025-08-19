صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے بجلی کے مسائل حل ، صنعت فروغ پائے گی،عدنان جان رحمانی

  • سرگودھا
کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے بجلی کے مسائل حل ، صنعت فروغ پائے گی،عدنان جان رحمانی

بھلوال(نمائندہ دنیا)کالاباغ ڈیم وقت کی اہم ضرورت ہے اگر کالاباغ ڈیم بنانے میں اب کوئی تاخیر کی گئی۔۔۔

 تو اس کا نقصان قوم کو کافی عرصہ تک برداشت کرنا پڑیگا ان خیالات کا اظہار سیاسی سماجی شخصیت عدنان جان رحمانی نے کیا انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عوام کی سہولت کیلئے کالاباغ ڈیم کی تعمیر کا اعلان کریں کیونکہ اس ڈیم کی تعمیر سے بجلی کے مسائل حل ہونگے صنعت فروغ پائے گی انہوں نے کہا کہ کالاباغ ڈیم سمیت دیگر ڈیمز کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تجاوزات مافیا کیخلاف آپریشن تیز،قبضے واگزار

کرپشن، رشوت ستانی پر زیرو ٹالرینس پالیسی :بشارت نبی

کوٹ ادو :چھاپہ، ناقص اور بدبودار گوشت برآمد

ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بارش سے میپکو کا ترسیلی نظام متاثر

سی پی ایس پی فیلوز کے اعزاز میں تقریب،مسائل حل کرنیکی یقین دہانی

بارش ،گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس