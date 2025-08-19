کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے بجلی کے مسائل حل ، صنعت فروغ پائے گی،عدنان جان رحمانی
بھلوال(نمائندہ دنیا)کالاباغ ڈیم وقت کی اہم ضرورت ہے اگر کالاباغ ڈیم بنانے میں اب کوئی تاخیر کی گئی۔۔۔
تو اس کا نقصان قوم کو کافی عرصہ تک برداشت کرنا پڑیگا ان خیالات کا اظہار سیاسی سماجی شخصیت عدنان جان رحمانی نے کیا انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عوام کی سہولت کیلئے کالاباغ ڈیم کی تعمیر کا اعلان کریں کیونکہ اس ڈیم کی تعمیر سے بجلی کے مسائل حل ہونگے صنعت فروغ پائے گی انہوں نے کہا کہ کالاباغ ڈیم سمیت دیگر ڈیمز کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت ہے ۔