سی سی ڈی پپلاں کیساتھ مقابلے میں مطلوب ملزم زخمی

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا )سی سی ڈی تحصیل پپلاں کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری،چوری اور ڈکیتی کی مختلف وارداتوں میں مطلوب ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، دوسرا فرار ہونے میں کامیاب۔

تفصیلات کے مطابق، سی سی ڈی پپلاں کی جانب سے جرائم کے خاتمے کے لیے جاری کارروائیوں کے سلسلے میں گزشتہ رات چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب ملزم شاہ زیب سندا کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا گیا۔ ملزم اپنے ساتھی کے ہمراہ موقع سے فرار ہوگیا جس کا تعاقب کیا گیا۔ گولی والہ 7-ڈی بی لنک روڈ پر سی سی ڈی پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ کراس فائرنگ کے دوران سندانوالہ کا رہائشی شاہ زیب سندا زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کا ساتھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔

 

