تمام سیاسی جماعتیں ایک گلدستے کی مانند ہیں، ایک پارٹی کو الگ کیا جا رہا ہے ،نورحیات کلیار
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)تحریک انصاف کے سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی، نور حیات کلیار نے کہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جمہوریت کے استحکام کیلئے تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوتیں۔
انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک گلدستے کی مانند ہیں، لیکن اس گلدستے سے ایک جماعت کو الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ باقی جماعتیں تماشائی بنی بیٹھی ہیں۔ وہ یہ نہ بھولیں کہ جو کچھ آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے ، کل وہی ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ یہ ان کی خام خیالی ہے ۔ جب تک چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے اکٹھے رہتے ہیں، انہیں کوئی نہیں توڑ سکتا، لیکن جیسے ہی وہ الگ الگ ہو جائیں، تو باآسانی ٹوٹ جاتے ہیں۔