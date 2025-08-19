صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی فنڈز کی مساوی تقسیم ناگزیر ہے ، چوہدری رضوان مختار رندھاوا

  • سرگودھا
ترقیاتی فنڈز کی مساوی تقسیم ناگزیر ہے ، چوہدری رضوان مختار رندھاوا

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)سابق مشیر وزیراعلیٰ پنجاب چوہدری رضوان مختار رندھاوا نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی ہم آہنگی اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ۔۔۔

 حکومتی جماعت اپوزیشن اراکین کو ترقیاتی فنڈز میں نظر انداز کرنے کی پالیسی ترک کرے ۔اپنے رہائش گاہ چک 47ایم بی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت ہر انتخابی حلقے کو بلا امتیاز ترقیاتی فنڈز فراہم کرے تو نہ صرف اس کی ساکھ بہتر ہوگی بلکہ مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی وسائل پر ہر پاکستانی کا برابر حق ہے ، اور سیاسی مخالفت کی بنیاد پر کسی علاقے کے مکینوں کیساتھ ناانصافی درست نہیں۔

 

