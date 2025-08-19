میونسپل انتظامیہ کی غفلت‘سیوریج نالہ گندگی اور تعفن کا باعث
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) میونسپل کمیٹی جوہرآباد نے عوامی مسائل سے چشم پوشی کی نئی مثال قائم کرتے ہوئے بائی پاس روڈ سے ملحقہ سیوریج نالے کی صفائی کے حوالے سے شہریوں کی تمام شکایات نظر انداز کر دی ہیں۔
نالہ بدستور گندگی اور تعفن پھیلا رہا ہے ، جس سے ملحقہ آبادیوں کے مکینوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے ۔مقامی شہریوں کے مطابق نالے سے اُٹھنے والی بدبو اور غلاظت گرین بیلٹ پر پھیل چکی ہے ، جو مکھیوں، مچھروں اور وبائی امراض کے پھیلاؤ کا سبب بن رہی ہے ۔ بلدیہ کے افسران اس معاملے پر توجہ دینے کے بجائے غیر ضروری سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ نسیم کالونی، یوسف کالونی، وقار اسلم کالونی، افتخار ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیوریج نالے کی باقاعدہ صفائی کا بندوبست کیا جائے ۔