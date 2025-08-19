صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل انتظامیہ کی غفلت‘سیوریج نالہ گندگی اور تعفن کا باعث

  • سرگودھا
میونسپل انتظامیہ کی غفلت‘سیوریج نالہ گندگی اور تعفن کا باعث

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) میونسپل کمیٹی جوہرآباد نے عوامی مسائل سے چشم پوشی کی نئی مثال قائم کرتے ہوئے بائی پاس روڈ سے ملحقہ سیوریج نالے کی صفائی کے حوالے سے شہریوں کی تمام شکایات نظر انداز کر دی ہیں۔

 نالہ بدستور گندگی اور تعفن پھیلا رہا ہے ، جس سے ملحقہ آبادیوں کے مکینوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے ۔مقامی شہریوں کے مطابق نالے سے اُٹھنے والی بدبو اور غلاظت گرین بیلٹ پر پھیل چکی ہے ، جو مکھیوں، مچھروں اور وبائی امراض کے پھیلاؤ کا سبب بن رہی ہے ۔ بلدیہ کے افسران اس معاملے پر توجہ دینے کے بجائے غیر ضروری سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ نسیم کالونی، یوسف کالونی، وقار اسلم کالونی، افتخار ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیوریج نالے کی باقاعدہ صفائی کا بندوبست کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں ناقص صفائی انتظامات ، مریضوں اور لواحقین کی مشکلات میں اضافہ

ناقص صفائی کسی صورت برداشت نہیں کرینگے :ڈپٹی کمشنر

پی ایس 34 ڈسپوزل سٹیشن کی مشینری مر مت کے احکامات

افسروں کو اپنی ذمہ داریاں توجہ سے ادا کرنا ہو نگی:نعیم سندھو

سرکاری اراضی پر نا جائز قبضہ کی کوشش ناکام بنا دی گئی

ریڈ کریسنٹ سوسائٹی اور شیخ شریف میموریل ٹرسٹ میں معاہدہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس