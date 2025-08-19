صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5 ماہ قبل اکھاڑی گئی سڑکیں تاحال تعمیر نہ ہو سکیں

  • سرگودھا
سلانوالی (نمائندہ دنیا )سلانوالی کی پانچ ماہ قبل اکھاڑی گئی سڑکیں تاحال تعمیر نہ ہو سکیں، جس کے باعث شہریوں اور تاجروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے ۔ جگہ جگہ گرد و غبار کا طوفان برپا ہے۔۔۔

 جس سے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے ۔ دکانداروں کی بڑی تعداد سانس اور دمہ جیسی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگی ہے ۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر سرگودھا اور ڈپٹی کمشنر سے سڑکوں کی فوری تعمیر کا مطالبہ کیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق، وزیراعلیٰ پنجاب کی خصوصی گرانٹ سے محکمہ لوکل گورنمنٹ سرگودھا کی نگرانی میں شہر کی مصروف شاہراہوں جن میں ضیاء شہید روڈ، کچہری روڈ، رانا مارکیٹ روڈ اور دیگر شامل ہیں، کی تعمیر کا کام اپریل میں شروع کیا گیا تھا۔ ٹھیکیدار نے سڑکوں کو اکھاڑ کر پتھر، خاکہ اور موٹی ریت ڈال کر واٹر باؤنڈ تو کیا، مگر باقی کام ادھورا چھوڑ دیا۔ پانچ ماہ گزرنے کے باوجود تعمیراتی کام مکمل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے گردوغبار شہریوں کیلئے عذاب بن چکا ہے ۔ سلانوالی کے سماجی حلقوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سڑکوں کی تعمیر مکمل کرائی جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے ۔

 

