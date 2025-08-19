خوشاب میں حادثات‘ خاتون‘3بچوں سمیت 5افراد زخمی
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) ضلع خوشاب کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24گھنٹوں کے دوران ٹریفک کے مختلف حادثات میں ایک خاتون اور 3 بچوں سمیت 5افراد زخمی ہو گئے۔
چک 52 ایم میں ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے 11سالہ باسط علی ولد محمد الیاس زخمی ہوا۔ بلاک 29جوہرآباد میں تیز رفتار موٹر سائیکل کی ٹکر سے 8سالہ نور فاطمہ دختر بدر منیر زخمی ہوئی۔ سرگودھا روڈ پر بائیک اور رکشے کے تصادم میں 6سالہ کمیل ولد کوثر ریاض زخمی ہوا۔ جہلم برج پر کار اور نائیک کے تصادم میں 28سالہ سارہ زوجہ زخمی ہوئیں۔ مٹھہ ٹوانہ میں ٹریکٹر کی ٹکر سے 16 سالہ اویس ولد دلدار زخمی ہوا۔ریسکیو ٹیموں نے تمام زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا۔