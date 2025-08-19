بلوچستان پولیس کو قتل کے مقدمے میں مطلوب ملزم گرفتار
کندیاں (نمائندہ دنیا )بین الصوبائی چیک پوسٹ چشمہ پر کارروائی، بلوچستان پولیس کو قتل کے مقدمے میں مطلوب ملزم گرفتار، کندیاں کی بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹ ریموٹ سرچ پارک چشمہ پر دورانِ چیکنگ ای پولیس ایپلیکیشن کے ذریعے۔۔۔
تھانہ صدر ژوب، بلوچستان کو مطلوب سال 2021 کے قتل اور اقدامِ قتل کے مقدمے کا اشتہاری مجرم عصمت اللہ ولد مراد خان سکنہ ژوب، بلوچستان گرفتار کر لیا گیا۔ملزم تھانہ صدر ژوب کے مقدمہ نمبر 60/21 بجرم 302/324/148/149 ت پ میں مطلوب تھا۔ ملزم کو تھانہ کندیاں پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جہاں مزید قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اسے بلوچستان پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔