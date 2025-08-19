موجودہ حکومت نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا ہے ، عبدالرحمن
بھلوال(نمائندہ دنیا )جماعت اسلامی کے رہنما عبدالرحمن نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا ہے اور آئے روز محکموں پر محکمے بنا کر سرکاری خزانے سے جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔۔۔
اس کے نقصانات پوری قوم کو بھگتنا ہوں گے ستھرا پنجاب پروگرام شروع کیا گیا ہے جبکہ صفائی کی صورتحال سب کے سامنے ہے ،انہوں نے کہا کہ اس وقت اربوں روپے ستھرا پنجاب کے نام پر اپنوں کو نوازنے کے لیے لٹا دیے گئے ہیں جبکہ صفائی کی صورتحال پہلے سے بھی بدتر ہے صرف ستھرا پنجاب کے لوگ مین بازاروں میں صفائی کر دیتے ہیں جبکہ گردونواح کی آبادیوں میں گندگی اسی طرح موجود ہے ۔