صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موجودہ حکومت نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا ہے ، عبدالرحمن

  • سرگودھا
موجودہ حکومت نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا ہے ، عبدالرحمن

بھلوال(نمائندہ دنیا )جماعت اسلامی کے رہنما عبدالرحمن نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا ہے اور آئے روز محکموں پر محکمے بنا کر سرکاری خزانے سے جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔۔۔

 اس کے نقصانات پوری قوم کو بھگتنا ہوں گے ستھرا پنجاب پروگرام شروع کیا گیا ہے جبکہ صفائی کی صورتحال سب کے سامنے ہے ،انہوں نے کہا کہ اس وقت اربوں روپے ستھرا پنجاب کے نام پر اپنوں کو نوازنے کے لیے لٹا دیے گئے ہیں جبکہ صفائی کی صورتحال پہلے سے بھی بدتر ہے صرف ستھرا پنجاب کے لوگ مین بازاروں میں صفائی کر دیتے ہیں جبکہ گردونواح کی آبادیوں میں گندگی اسی طرح موجود ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب سے تباہی : فوج نالوں اور دریاؤں پر قبضوں کیخلاف آپریشن کرے : سینیٹ میں تقاریر

چیئر مین سی ڈی اے سے ہا ئی کمشنر بنگلہ دیش کی ملاقات

کچہری ڈسپنسری میں ڈاکٹر ز کی حاضری یقینی بنائی جائے ،کمشنر راولپنڈی

ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سپیشل ایجوکیشن میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب

وزارتِ منصوبہ بندی کی اُڑان اے آئی ٹیکاتھون کا آغاز

آر پی او راولپنڈی کی کھلی کچہری ،شہریوں کی شکایات سنیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس