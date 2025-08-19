صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کروڑوں روپے سے تعمیر سلانوالی فاروقہ روڈ میں گھپلے

  • سرگودھا
کروڑوں روپے سے تعمیر سلانوالی فاروقہ روڈ میں گھپلے

سلانوالی (نمائندہ دنیا ) کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی سلانوالی،فاروقہ روڈ میں سنگین بے ضابطگیاں سامنے آگئیں۔ محکمہ ہائی وے سرگودھا کے کرپٹ افسران نے مبینہ طور پر قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا۔

 شکایات کے باوجود تاحال ان افسروں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی، جو کہ لمحہ فکریہ ہے ۔سول سوسائٹی کی معروف شخصیات نے وزیراعلیٰ پنجاب اور اینٹی کرپشن حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ ہائی وے سرگودھا کے ذمہ دار افسران کے خلاف فوری کارروائی کی جائے ۔ حکومتِ پنجاب کی جانب سے فراہم کردہ کروڑوں روپے کی گرانٹ سے سلانوالی فاروقہ ریلوے پھاٹک تا چک نمبر 129 شمالی تک کارپٹ روڈ کی تعمیر محکمہ ہائی وے سرگودھا کی نگرانی میں کی گئی۔ تاہم باوثوق ذرائع کے مطابق ٹھیکیدار اور متعلقہ افسران کی ملی بھگت سے ٹیکنیکل بے ضابطگیاں کی گئیں، جس سے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا۔اس سلسلے میں اعلیٰ حکام کو متعدد بار تحریری شکایات کی گئیں، لیکن تاحال کوئی موثر اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ سلانوالی کی سماجی شخصیات جن میں چوہدری عبدالغفور، رانا ثروت حسین، ملک عبدالصمد، چوہدری عبدالمجید ضیغم اور سید غلام رسول شامل ہیں، نے وزیراعلیٰ پنجاب اور اینٹی کرپشن اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

