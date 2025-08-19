تعلیمی مقابلہ جات میں پاکستانی طلبہ کی کامیابی
بھیرہ (نامہ نگار )انٹرنیشنل کانٹیسٹ اینڈ اسیسمنٹ (ICA)کے زیرِ اہتمام تعلیمی مقابلہ جات میں پاکستان کے 24طلبا و طالبات نے شرکت کی۔
آسٹریلیا میں مقیم پاکستانی نژاد ماہر تعلیم مخدوم حسین بھٹی کے مطابق آئی سی اے کے تحت یہ مقابلے پاکستان بھر سے تیسری جماعت سے لے کر بی اے تک کے ہزاروں طلباء و طالبات کیلئے منعقد کیے جاتے ہیں۔ نمایاں کامیابی حاصل کرنیوالے طلبہ کو برطانیہ، امریکہ اور سنگاپور میں ہونیوالے عالمی مقابلوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ رواں سال یہ مقابلے سرے یونیورسٹی، برطانیہ میں منعقد ہوئے ، جن میں پاکستانی طلبہ نے شاندار کارکردگی دکھائی عتیق الرحمان اور ہالہ وسیم خان نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ادا زہراورزینب ظفرنے سلور میڈل حاصل کیا۔عنایا رمضان ،صمیم شہاب صدیقی،زینب آصف اور اعزاز خان نے برانز میڈل جیتا۔