صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی مقابلہ جات میں پاکستانی طلبہ کی کامیابی

  • سرگودھا
تعلیمی مقابلہ جات میں پاکستانی طلبہ کی کامیابی

بھیرہ (نامہ نگار )انٹرنیشنل کانٹیسٹ اینڈ اسیسمنٹ (ICA)کے زیرِ اہتمام تعلیمی مقابلہ جات میں پاکستان کے 24طلبا و طالبات نے شرکت کی۔

 آسٹریلیا میں مقیم پاکستانی نژاد ماہر تعلیم مخدوم حسین بھٹی کے مطابق آئی سی اے کے تحت یہ مقابلے پاکستان بھر سے تیسری جماعت سے لے کر بی اے تک کے ہزاروں طلباء و طالبات کیلئے منعقد کیے جاتے ہیں۔ نمایاں کامیابی حاصل کرنیوالے طلبہ کو برطانیہ، امریکہ اور سنگاپور میں ہونیوالے عالمی مقابلوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ رواں سال یہ مقابلے سرے یونیورسٹی، برطانیہ میں منعقد ہوئے ، جن میں پاکستانی طلبہ نے شاندار کارکردگی دکھائی عتیق الرحمان اور ہالہ وسیم خان نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ادا زہراورزینب ظفرنے سلور میڈل حاصل کیا۔عنایا رمضان ،صمیم شہاب صدیقی،زینب آصف اور اعزاز خان نے برانز میڈل جیتا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

نشے کے عادی افراد سریا چرا کر لے گئے:ناتھا خان پُل پر پھر گڑھا پڑ گیا،ٹریفک کی روانی متاثر،شہری پریشان

غیر ملکی کمپنی کے عملے سے ڈیڑھ کروڑ کی ڈکیتی

وزیر اعلیٰ کی بلدیاتی اداروں اور ٹریفک پولیس کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت

پاک روس مضبوط تعلقات پرکام کررہے ہیں،قونصل جنرل

سڑکوں کی بندش کیلئے ٹینکرز روکنے پرعدالت برہم

سندھ حکومت اختیارات منتقل کرنے کو تیار نہیں، منعم ظفر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس