دیرینہ دشمنی ، شہری پر تشدد ،سر اور مونچھوں کے بال کاٹ دیئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دیرینہ دشمنی کی بنا پر شہری کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ سر اور مونچھوں کے بال کاٹ دیئے گئے۔
تھانہ روڈالہ روڈ کے علاقے چک نمبر 272 گ ب کے رہائشی جاوید اقبال نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے بھائی کو قابو کرلیا اور حبس بے جا میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ اس کے سر اور مونچھوں کے بعد کاٹ دیئے گئے اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔