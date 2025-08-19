بھینس موٹر وے پر آ گئی،ویگن سوار افراد حادثے میں بچ گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈرائیور کی دانشمندی نے بڑے حادثہ سے بچا لیا، بتایا جاتا ہے کہ سالم کے قریب ایک بھینس موٹر وے پر آ گئی۔۔۔
جو کہ ایک ہائی ایس ویگن سے ٹکرائی تاہم ڈرائیور نے بروقت حکمت عملی کے باعث گاڑی کو کنٹرول کیا اور اس میں سوار افراد محفوظ رہے ، تاہم گاڑی کو نقصان پہنچا، اسی اثناء میں موٹر وے پولیس موقع پر پہنچ گئی جس نے بھینس قابو میں کر کے تھانہ پھلروان پولیس کے حوالے کر دی، اور بھینس کے مالک جس کا نام سرفراز بتایا جاتا ہے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔