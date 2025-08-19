صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اللے تللوں پر اربوں روپے سالانہ خرچ کئے جارہے ہیں ، رائے منیر احمد کھرل

  • سرگودھا
اللے تللوں پر اربوں روپے سالانہ خرچ کئے جارہے ہیں ، رائے منیر احمد کھرل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ رائے منیر احمد کھرل نے کہا کہ۔۔۔

 پاکستان میں صدر پاکستان’ گورنر ’ وزیر اعلیٰ’ سینیٹرز’ ارکان قومی و صوبائی اسمبلی’ مشیر’ وزراء’ معاون خصوصی اور اسی طرح دیگر اللے تللوں پر اربوں روپے سالانہ خرچ کئے جارہے ہیں جو براہ راست بوجھ غریب عوام پر پڑ رہا ہے اس بوجھ کو کم کرنے کیلئے نظام کو بہتر کرنا ہو گا، تاکہ پاکستان حقیقی معنوں میں آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد ہوسکے پاکستان کے حکمران آئی ایم ایف سے بھیک مانگنے کیلئے قوم کی بَلی چڑھانے سے بھی دریغ نہیں کررہے ،اب ان کا محاسبہ قوم نے کرنا ہے اور قوم کو کرنا چاہیئے تاکہ ان کی عیاشیوں کے اخراجات سے قوم بچ سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب سے تباہی : فوج نالوں اور دریاؤں پر قبضوں کیخلاف آپریشن کرے : سینیٹ میں تقاریر

چیئر مین سی ڈی اے سے ہا ئی کمشنر بنگلہ دیش کی ملاقات

کچہری ڈسپنسری میں ڈاکٹر ز کی حاضری یقینی بنائی جائے ،کمشنر راولپنڈی

ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سپیشل ایجوکیشن میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب

وزارتِ منصوبہ بندی کی اُڑان اے آئی ٹیکاتھون کا آغاز

آر پی او راولپنڈی کی کھلی کچہری ،شہریوں کی شکایات سنیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس