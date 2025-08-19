اللے تللوں پر اربوں روپے سالانہ خرچ کئے جارہے ہیں ، رائے منیر احمد کھرل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ رائے منیر احمد کھرل نے کہا کہ۔۔۔
پاکستان میں صدر پاکستان’ گورنر ’ وزیر اعلیٰ’ سینیٹرز’ ارکان قومی و صوبائی اسمبلی’ مشیر’ وزراء’ معاون خصوصی اور اسی طرح دیگر اللے تللوں پر اربوں روپے سالانہ خرچ کئے جارہے ہیں جو براہ راست بوجھ غریب عوام پر پڑ رہا ہے اس بوجھ کو کم کرنے کیلئے نظام کو بہتر کرنا ہو گا، تاکہ پاکستان حقیقی معنوں میں آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد ہوسکے پاکستان کے حکمران آئی ایم ایف سے بھیک مانگنے کیلئے قوم کی بَلی چڑھانے سے بھی دریغ نہیں کررہے ،اب ان کا محاسبہ قوم نے کرنا ہے اور قوم کو کرنا چاہیئے تاکہ ان کی عیاشیوں کے اخراجات سے قوم بچ سکے ۔