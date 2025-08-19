سرگودھا جمخانہ کلب کی الیکشن مہم شروع کر دی گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا جمخانہ کلب کے الیکشن 26-2025 کیلئے الیکشن مہم شروع ہوگئی ،سیکرٹری کے عہدہ پر فی الحال چویدری سلیمان ججہ کی جانب سے۔۔۔
گزشتہ روز جمخانہ کلب کے اہم گروپوں اور ممبران کلب کے ہمراہ الیکشن مہم شروع کر دی ہے ، اس حوالے ایک بیٹھک منعقدہ ہوئی جس میں مشاورت کے بعد ممبران کی بڑی تعداد نے چویدری سلیمان ججہ کو سرگودھا جمخانہ کلب 26-2025 کیلئے اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا،جبکہ ممبر بورڈ آف گورنر کیلئے بھی امیدواران کے نام سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔