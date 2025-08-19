ستھرا پنجاب پروگرام پر اربوں خرچ،صفائی کی صورتحال بدتر ہے ،ندیم اکرم چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا کہ اس وقت اربوں روپے ستھرا پنجاب کے نام پر اپنوں کو نوازنے کے لیے لٹا دیے گئے ہیں۔۔۔
جبکہ صفائی کی صورتحال پہلے سے بھی بدتر ہے صرف ستھرا پنجاب کے لوگ مین بازاروں میں صفائی کر دیتے ہیں جبکہ گردونواح کی آبادیوں میں گندگی اسی طرح موجود ہے جبکہ شاہراہوں پر گاڑیوں کے چلنے سے اڑنے والے گرد و غبار میں بھی کوئی کمی نہیں آئی جس سے ثابت ہے کہ یہ پروگرام مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے ،حکومت چاہتی ہے کہ غریب بالکل ختم ہو جائے اور یہاں پر ان کی حکمرانی ہو انہیں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے چلانز میں کمی لانا ہوگی۔