شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کی طرف گامزن :عبدالرزاق ڈھلوں

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگیا ہے پاور کمپنیوں سے سستی بجلی کے معاہدے ہونے سے عوام کو مہنگی بجلی سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔۔۔

 اور ملک میں صنعتوں کو فروغ ملنے کیساتھ ساتھ بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ’ پاکستان مسلم لیگ ن کے ضلعی صدر و سابق رکن صوبائی اسمبلی چوہدری عبدالرزاق ڈھلوں نے کیا انہوں نے کہا کہ سستی بجلی کی فراہمی سے عوام کو نہ صرف ریلیف حاصل ہوگا بلکہ عوام پر جو ظلم کئے گئے ہیں اس سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا۔

 

