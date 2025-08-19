صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
چینی کے بعد آنے والے دنوں میں آٹے کا بحران شدت اختیار کرے گا ،میاں محمد آصف

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نائب صدر کسا ن بورڈ پاکستان میاں محمد آصف نے کہا ہے کہ چینی کے بعد آنے والے دنوں میں آٹے کا بحران شدت اختیار کرے گا۔۔۔

کیونکہ اس سال لوگ گندم کی بوائی کے لیے تیار نظر نہیں آرہے اس کی بڑی وجہ حکومت کی جانب سے کسانوں کے ساتھ کیا جانے والا ظلم ہے جو گندم کے ریٹ کم کر کے ان پر کیا گیا ان کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوئے اور ملک کا 90 فیصد کاشتکار قرض میں دب چکا ہے اب کاشت کار گندم کاشت کرنے کے بجائے اپنی زمینوں کو فروخت کرنے کو ترجیح دے رہا ہے ۔

 

