چاروں اضلاع میں بنیادی مراکز صحت کی تفصیلات طلب

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صوبائی حکومت کی جانب سے سرگودھا سمیت چاروں اضلاع میں مزید بنیادی مراکز صحت کو24/7بنانے کیلئے مطلوبہ معیار کے مراکز کی تفصیلات طلب کر لی گئیں۔۔۔

 اس سلسلہ میں سی ای اوز ہیلتھ کے علاوہ پروگرام ڈائریکٹرز’ پنجاب ہیلتھ روڈ میپ کے ارکان کو بھی باقاعدہ طور پر آگاہ کردیا گیا ہے جبکہ ضلعی و تحصیل ہیڈ کوارٹرز کو بھی اپ گریڈ کیا جائیگا جہاں پر صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم کی جائینگی،یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ سابقہ ادوارمیں درجنوں بنیادی مراکز صحت کو 24/7کا درجہ دیتے ہوئے کروڑو روپے خرچ کئے جا چکے ہیں تاہم مہیا کردہ وسائل کے تناسب سے ا ن ہسپتالوں کی کارکردگی ابھی تک مطلوبہ اہداف تک نہیں لائی جا سکی۔

 

