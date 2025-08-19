صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین سمیت 21ملزم گرفتار،چرس،شراب،آئس ،اسلحہ برآمد

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ کوٹ مومن پولیس نے الطاف سے چرس 01 کلو 75 گرام،تھانہ سٹی پولیس نے آصف سے آئس 140 گرام،تھانہ صدر پولیس نے۔۔۔

 عابدہ سے آئس 200 گرام،تھانہ سلانوالی پولیس نے شاہد سے آئس 200 گرام،آصف سے چرس 250 گرام،ذیشان سے پسٹل30بور، ہارون سے پسٹل30بور،تھانہ اربن ایریا پولیس نے رضا سے آئس 70 گرام،تھانہ ترکھانوالہ پولیس نے آشان سے آئس 20 گرام، تھانہ اربن ایریا پولیس نے سلیمان سے شراب 20 لٹر،تھانہ شاہ پور صدر پولیس نے بشیر سے چرس 510 گرام،تھانہ کوٹ مومن پولیس نے منور سے کلاشنکوف، اعجاز سے بندوق 12بور، یاسر سے بندوق 12بور، تھانہ ساجد شہید پولیس نے توقیر سے بندوق 12بور، تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے نسرین سے شراب 60 لٹر،انس سے بندو ق 12بور، پسٹل 30بور،تھانہ عطاء شہید پولیس نے سلیمان سے بندوق 12بور، تھانہ ایس ٹاؤن پولیس نے مرتضٰی سے پسٹل30بور، تھانہ بھلوال سٹی پولیس نے حمزہ سے پسٹل30بور اور تھانہ جھاوریاں پولیس نے اکرام سے پسٹل30بور برآمد کر کے گرفتارملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کرلیے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

