پاکستا ن ہمیشہ قائم و دائم ر ہنے کیلئے معرض و جو د میں آ یا ہے ،ارم حامد حمید
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)خاتون ایم این اے ارم حامد حمید نے کہا ہے کہ پاکستا ن ہمیشہ قائم و دائم ر ہنے کیلئے معرض و جو د میں آ یا ہے۔۔۔
کو ئی بھی دشمن مملکت خداد اد کے راستے کی دیوا ر نہیں بن سکتا پاکستا ن ایک سر ز مین نہیں بلکہ ایک عقید ہ ایک جذ بہ اور ایک عہد جو 25کروڑ عوا م کا ملک ہے پا کستا ن کی تاریخ میں سو ل اور عسکری قیا د ت نے مل کر سفارتی محاذ سے لے کر جنگی محاذ تک اپنی لا محدود صلاحیتوں کا لو ہا منوا یا سیاسی اور عسکری قیا د ت ایک پیج پرہیں اور وطن عز یز کے دفاع بقا و سلامتی کیلئے پر عزم ہیں ۔