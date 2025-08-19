سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو مالی بحران کا خطرہ لاحق ہو گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی جانب سے گرانٹ جاری نہ ہونے کی وجہ سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا کے مالی بحران پیدا ہونے خدشہ لاحق ہوگیا ہے۔۔۔
ذرائع کے مطابق حکومت نے تقریبا تین ماہ سے گرانٹ جاری نہیں کی جبکہ پہلی گرانٹ 30جون تک تھی جو ختم ہو چکی ہے حکومت نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو صفائی ٹیکس کی وصولی ترجیح بنیادوں پر تیز کرنے کی ہدایت کی ہے جبکہ گرانٹ کی تاخیر اور ٹیکس وصولی نہ ہونے کی وجہ سے ملازمین کو ماہ اگست کی تنخواہیں تاخیر سے ملنے کا بھی امکان ہے ۔