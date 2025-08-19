دریائے سندھ میں چشمہ بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب
کندیاں (نمائندہ دنیا ) دریائے سندھ میں چشمہ بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار ہے ، جبکہ پانی کے بہاؤ میں بتدریج اضافہ کے باعث اونچے درجے کے سیلاب کے خدشات بھی موجود ہیں۔
چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 4 لاکھ 80ہزار 899کیوسک اور اخراج 4لاکھ 64 ہزار 099کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ بیراج پر پانی کا لیول 618.50فٹ نوٹ کیا گیا ہے ۔دریائے سندھ سے ملحقہ علاقوں، جیسے کہ کچہ گجرات، میلے والی، اور ڈھینگانہ کے مکینوں کیلئے وارننگ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے ۔ریسکیو سمیت تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے ، اور نشیبی علاقوں میں ریلیف کیمپ قائم کر دیئے گئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔