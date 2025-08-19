صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائے سندھ میں چشمہ بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب

  • سرگودھا
دریائے سندھ میں چشمہ بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب

کندیاں (نمائندہ دنیا ) دریائے سندھ میں چشمہ بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار ہے ، جبکہ پانی کے بہاؤ میں بتدریج اضافہ کے باعث اونچے درجے کے سیلاب کے خدشات بھی موجود ہیں۔

چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 4 لاکھ 80ہزار 899کیوسک اور اخراج 4لاکھ 64 ہزار 099کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ بیراج پر پانی کا لیول 618.50فٹ نوٹ کیا گیا ہے ۔دریائے سندھ سے ملحقہ علاقوں، جیسے کہ کچہ گجرات، میلے والی، اور ڈھینگانہ کے مکینوں کیلئے وارننگ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے ۔ریسکیو سمیت تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے ، اور نشیبی علاقوں میں ریلیف کیمپ قائم کر دیئے گئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نرخ نامہ نظر انداز،برائلر مرغی کا گوشت120روپے کلو تک مہنگا فروخت،شہری پریشان

سیالکوٹ:واٹر سپلائی اور سینی ٹیشن کی سروسز واسا کے سپرد

آئس فروشوں نے سرکاری سکولوں کو ٹریننگ سنٹر بنا لیا

حافظ آباد:جگانوالہ روڈ دوران تعمیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار

صوبائی وزیر شافع حسین کی ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او گجرات سے ملاقات

گوندل روڈ کی ازسرنوتعمیر کے دوران بے ضابطگیاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس