صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں، چشمہ اور گردونواح میں موسلا دھار بارش

  • سرگودھا
کندیاں، چشمہ اور گردونواح میں موسلا دھار بارش

کندیاں (نمائندہ دنیا )کندیاں، چشمہ اور گردونواح میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیرِ آب،تفصیلات کے مطابق، گزشتہ رات کندیاں، پپلاں، کچہ گجرات، چشمہ اور گردونواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار طوفانی بارش ہوئی۔۔۔

جس کے باعث گلیاں، محلے اور نشیبی علاقے زیرِ آب آگئے ۔ کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہوگیا۔مسلسل تین گھنٹے جاری رہنے والی اس بارش کے دوران فیسکو کے کندیاں، کچہ گجرات اور چشمہ کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے ۔زرعی ماہرین کے مطابق، حالیہ بارش گوارہ، مونگی، کپاس اور مونگ پھلی جیسی فصلوں کیلئے فائدہ مند ثابت ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب سے تباہی : فوج نالوں اور دریاؤں پر قبضوں کیخلاف آپریشن کرے : سینیٹ میں تقاریر

چیئر مین سی ڈی اے سے ہا ئی کمشنر بنگلہ دیش کی ملاقات

کچہری ڈسپنسری میں ڈاکٹر ز کی حاضری یقینی بنائی جائے ،کمشنر راولپنڈی

ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سپیشل ایجوکیشن میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب

وزارتِ منصوبہ بندی کی اُڑان اے آئی ٹیکاتھون کا آغاز

آر پی او راولپنڈی کی کھلی کچہری ،شہریوں کی شکایات سنیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس