کندیاں، چشمہ اور گردونواح میں موسلا دھار بارش
کندیاں (نمائندہ دنیا )کندیاں، چشمہ اور گردونواح میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیرِ آب،تفصیلات کے مطابق، گزشتہ رات کندیاں، پپلاں، کچہ گجرات، چشمہ اور گردونواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار طوفانی بارش ہوئی۔۔۔
جس کے باعث گلیاں، محلے اور نشیبی علاقے زیرِ آب آگئے ۔ کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہوگیا۔مسلسل تین گھنٹے جاری رہنے والی اس بارش کے دوران فیسکو کے کندیاں، کچہ گجرات اور چشمہ کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے ۔زرعی ماہرین کے مطابق، حالیہ بارش گوارہ، مونگی، کپاس اور مونگ پھلی جیسی فصلوں کیلئے فائدہ مند ثابت ہوگی۔