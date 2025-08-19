صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی 200روپے کلو تک فروخت،انتظامیہ خاموش تماشائی

  • سرگودھا
چینی 200روپے کلو تک فروخت،انتظامیہ خاموش تماشائی

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)مقامی تاجروں نے تحصیل انتظامیہ کی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ تاجروں نے چینی کا سرکاری ریٹ 173 روپے کا بورڈ لگا رکھا ہے ، لیکن اسے 190سے 200روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔

 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔سبزیاں، پھل اور دیگر اشیائے خورونوش بھی انتہائی مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں۔ چینی کے گٹھے کی قیمت میں 100روپے اضافے کی خبروں نے شہریوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے ۔شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ گندم کی بوری مقررہ قیمت سے زیادہ فروخت کرنے پر کسانوں کو مقدمات کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، لیکن شوگر مل مالکان کیخلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ حکومت بھی اس سارے معاملے میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نرخ نامہ نظر انداز،برائلر مرغی کا گوشت120روپے کلو تک مہنگا فروخت،شہری پریشان

سیالکوٹ:واٹر سپلائی اور سینی ٹیشن کی سروسز واسا کے سپرد

آئس فروشوں نے سرکاری سکولوں کو ٹریننگ سنٹر بنا لیا

حافظ آباد:جگانوالہ روڈ دوران تعمیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار

صوبائی وزیر شافع حسین کی ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او گجرات سے ملاقات

گوندل روڈ کی ازسرنوتعمیر کے دوران بے ضابطگیاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس