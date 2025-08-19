چینی 200روپے کلو تک فروخت،انتظامیہ خاموش تماشائی
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)مقامی تاجروں نے تحصیل انتظامیہ کی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ تاجروں نے چینی کا سرکاری ریٹ 173 روپے کا بورڈ لگا رکھا ہے ، لیکن اسے 190سے 200روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔
پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔سبزیاں، پھل اور دیگر اشیائے خورونوش بھی انتہائی مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں۔ چینی کے گٹھے کی قیمت میں 100روپے اضافے کی خبروں نے شہریوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے ۔شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ گندم کی بوری مقررہ قیمت سے زیادہ فروخت کرنے پر کسانوں کو مقدمات کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، لیکن شوگر مل مالکان کیخلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ حکومت بھی اس سارے معاملے میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے ۔