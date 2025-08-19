ڈی پی او کی ہدایت پر پرپولیس لائنز میں جنرل پریڈ کا انعقاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کی ہدایت پرپولیس لائنز میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا،جنرل پریڈ میں سرگودھا پولیس، ٹریفک، ایلیٹ فورس اور لیڈیز فورس نے شرکت کی۔
پولیس اہلکاروں نے دستوں کی شکل میں باری باری سلامی دی۔ ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر فضل قادر نے پریڈ کا معائنہ کیا اور سلامی لی۔اس موقع پر ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف کا کہنا تھا کہ جنرل پریڈ کا مقصد فٹنس کے معیار کو بہتر بنانا ہے کیونکہ جنرل پریڈ سے نظم وضبط قائم رکھنے میں مدد ملتی ہے اور آئی جی پنجاب کی ہدایت پر جنرل پریڈ کا سلسلہ جاری رہے گا۔