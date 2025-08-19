صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نکاسی آب کیلئے بھکر انتظامیہ فوری طور پر متحرک ہوگئی

  • سرگودھا
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کے فوری نوعیت کے احکامات کی روشنی میں بارش کے بعد نکاسی آب کیلئے ضلعی انتظامیہ فوری طور پر متحرک ہوگئی۔

 اس سلسلہ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر ارشد وٹو نے شہر کے مختلف پوائنٹس کا دورہ کیا اور بارشی پانی کے خاتمہ کیلئے میونسپل کمیٹی کے عملے کے جاری آپریشن کا موقع پر معائنہ کیا۔انہوں نے ہدایت کی کہ بھاری مشینری کا استعمال کرکے مین روڈز کو فی الفور کلیئر کیا جائے تاکہ شہریوں کو بارشی پانی سے پیدا کردہ دشواریوں سے نجات دلائی جاسکے ۔اے ڈی سی جی ڈاکٹر ارشد وٹو کا کہنا تھا کہ شہر میں نکاسی آب کے خاتمہ کیلئے تمام ڈسپوزل سٹیشن بھی اس وقت مکمل طور پر ورکنگ کنڈیشنڈ میں ہیں۔

 

