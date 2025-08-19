صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا شوالہ سیم نالہ کا دورہ،نکاسی آب کا جائزہ لیا

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر خوشاب کا شوالہ سیم نالہ کا دورہ،نکاسی آب کا جائزہ لیا

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے بارش کے بعد نکاسی آب کی صورتحال کا جائزہ لینے کیلئے شوالہ سیم نالہ اور دیگر نشیبی علاقوں کا دورہ کیا۔

 اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ساجد منیر کلیار، سی ای او ایم سی خوشاب سندس رابیل، انکروچمنٹ آفیسر مہر نیاز، ستھرا پنجاب کے انچارج صائم وارث سمیت متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ڈپٹی کمشنر کو صفائی اور نکاسی آب کے انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ شہر کے بازاروں، مین روڈز اور دیگر علاقوں میں نکاسی آب اور صفائی کے مؤثر انتظامات کیے جائیں۔محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی پیش گوئی کے پیش نظر متعلقہ عملے کو الرٹ رہنے کی ہدایات دی گئیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے ۔

 

