یونیورسٹی آف سرگودھا کے نرسنگ کالج کا افتتاح کر دیا گیا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وزیر مملکت برائے نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کو آرڈینیشن ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ نے یونیورسٹی آف سرگودھا کے نرسنگ کالج کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں وہ بطور مہمانِ خصوصی شریک ہوئے۔

اس موقع پروائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس، ممبر پنجاب اسمبلی منصور اعظم سندھو، پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان، یونیورسٹی کے ڈینز، ڈائریکٹرز اور تدریسی و انتظامی شعبہ جات کے سربراہان بھی موجود تھے ۔افتتاح کے بعد ڈاکٹر مختار احمد بھرت نے نرسنگ کالج کے کلاس رومز، لیبارٹریز اور دیگر سہولیات کا معائنہ کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تربیت یافتہ نرسنگ سٹاف کی کمی ہے اور صحت عامہ کے شعبے میں نرسنگ کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ۔ انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ یونیورسٹی آف سرگودھا اس قومی ضرورت کو پورا کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصرعباس نے کہا کہ نرسنگ کالج کو جدید میڈیکل سہولیات اور عالمی معیار کی تدریسی و عملی تربیتی سہولتوں سے آراستہ کیا جا رہا ہے تاکہ طلبہ و طالبات نہ صرف ملکی بلکہ عالمی سطح پر صحت عامہ کے میدان میں اپنی خدمات پیش کر سکیں۔ 

 

