عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ،ڈپٹی کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو مزید موثر اور فعال کردار ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ، اس مقصد کے لیے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ڈپٹی کمشنر نے خاص طور پر چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف زیرو ٹالرینس پالیسی اپنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ گرانفروشی یا ذخیرہ اندوزی کی شکایات متعلقہ انتظامیہ کو فوری طور پر آگاہ کریں تاکہ بروقت ایکشن لیا جا سکے ۔