انتہائی مہنگی خریدی گئی ویکسین ضائع ہونیکا انکشاف

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پولیس مہم اور دیگر ای پی آئی پروگرام کے لئے انتہائی مہنگی خریدی گئی ویکسین ضائع ہونیکا انکشاف ہوا ہے ، حکومتی احکامات کے باوجودانتہائی مہنگے داموں خریدی گئی ویکسین کے ویسٹ فیکٹر پر قابو نہ پایا جا سکا۔۔۔

رواں سال ہونیوالی پولیو مہم اور معمول کے ای پی آئی پروگرام کے تحت انجکشنز اور ویکسین کی لگ بھگ 17فیصد مقدار ویکسی نیشن کے دوران ضائع ہوئی ، جبکہ صوبائی حکام کی طرف سے ویسٹ فیکٹر 2.5فیصد تک محدود رکھنے کی سختی سے پابندی عائد کی گئی ہے ،ذرائع کے مطابق ویسٹ فیکٹر کی بڑھتی ہوئی شرح پر ڈبلیو ایچ او کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیاجا چکا ہے ، ویکسینز کی طلب بڑھنے سے کروڑوں روپے کے اضافی اخراجات بھی برداشت کرنا پڑ رہے ہیں، دوسری جانب یہی وجہ ہے کہ BCGویکسین ’ OPV’ پینٹاولنٹ ’میزلزاور ٹی ٹی ویکسینز کی ضلع میں کمی رہتی ہے ہیلتھ اتھارٹی حکام کا کہنا ہے کہ ویسٹ فیکٹرکو کم سے کم کرنے کیلئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جبکہ ویکسین کی مطلوبہ مقدمار کی فراہمی کیلئے بھی استدعا صوبائی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے ۔ 

 

