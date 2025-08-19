کروڑوں کے واجبات وصول، خزانے میں جمع رقم میں فرق، پنجاب حکومت کا اظہار تشویش
سرگودھا(نعیم فیصل سے )حکومت پنجاب کی جانب سے سرگودھا سمیت ریجن بھر میں اسٹامپ ڈیوٹی، کیپیٹل ویلیو ٹیکس اور رجسٹریشن فیس کی وصولیوں میں ضلعی حکومتوں کی عدم دلچسپی اور کروڑوں روپے کے واجبات کی عدم ادائیگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنرز کو فوری اقداما ت کی ہدایت جاری کی ہے۔۔۔
ذرائع کے مطابق چیف انسپکٹر آف اسٹامپ بورڈ آف ریونیو پنجاب کی جانب سے کمشنر سرگودھا کو آگاہ کیا گیا کہ بورڈ آف ریونیو پنجاب کے اسٹامپ انسپکٹرز/آڈیٹرز (ٹیکس ونگ) کی جانب سے کئے گئے سب رجسٹرار دفاتر کے آڈٹس کے دوران سر گودھا،خوشاب ،میانوالی اور بھکر میں مختلف مدات جیسے اسٹامپ ڈیوٹی، کیپیٹل ویلیو ٹیکس اور رجسٹریشن فیس کے تحت وصول کی گئی فیسوں اور سرکاری خزانے میں جمع کروائی گئی رقوم میں مجموعی طور پر 51کروڑ67لاکھ 33ہزار509روپے کا فرق سامنے آیا ہے ،جو کہ باعث تشویش امر ہے ، مشاہدہ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ متعلقہ ضلعی انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث یہ بڑی بقایا رقم اب بھی وصول طلب ہے اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے وصولی کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے جا رہے ، جس کے نتیجے میں سرکاری خزانے کو خاطر خواہ نقصان ہو رہا ہے ۔ سرکاری واجبات کی وصولی کو یقینی بنانا ضلعی کلکٹر زکی اولین ذمہ داری ہے ۔ وصولی میں طویل تاخیر اور موجودہ مہنگائی کے رجحان کے باعث حکومت پر مالی بوجھ مزید بڑھ رہا ہے ،مندرجہ بالا کو مدنظر رکھتے ہوئے کمشنر سرگودھا اس معاملے میں فوری مداخلت کر کے واجب الادا رقم کی وصولی کے لیے مناسب اقدامات اٹھائیں اور متعلقہ ذمہ دار سب رجسٹرارز کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے تاکہ حکومت کے خزانے کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے ۔