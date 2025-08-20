صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی محتسب سیکرٹریٹ ریجنل آفس کی کوششوں سے شہریوں کو ادائیگیاں

  • سرگودھا
وفاقی محتسب سیکرٹریٹ ریجنل آفس کی کوششوں سے شہریوں کو ادائیگیاں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وفاقی محتسب سیکرٹریٹ ریجنل آفس سرگودھا کے ریجنل ہیڈ خواجہ سیف الرحمان کی کاوشوں سے۔۔۔۔

 متعدد شہریوں کو مجموعی طور پر 39 لاکھ 82 ہزار روپے کی ادائیگی کی گئی۔تفصیلات کے مطابق محمد اشرف کو جی پی او کی طرف سے جوائنٹ اکاؤنٹ کی 10 لاکھ 40 ہزار روپے کی رقم، ملٹری پنشنرز کو سی ایم اے کی جانب سے 29 لاکھ 87 ہزار 85 روپے ، اور گوہر خان (تحصیل بھیرہ) کو 8 لاکھ 55 ہزار 326 روپے کی پنشن کی ادائیگی کی گئی۔یہ تمام کیسز کئی سالوں سے التوا میں تھے جن کا حل وفاقی محتسب کے دفتر کی مداخلت سے ممکن ہوا۔ 

 

