آ رپی اور اور ڈی پی او کا دی ایجوکیٹر پولیس پبلک ہائی سکول کے زیرِ تعمیر اکیڈمک بلاک کا دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا محمد شہزاد آصف خان نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کے۔۔۔۔
ہمراہ دی ایجوکیٹر پولیس پبلک ہائی سکول کے زیرِ تعمیر نئے اکیڈمک بلاک کا دورہ کیااور جملہ امور کا جائزہ لیا اس موقع پر ایس پی آر آئی بی محمد اظہر یعقوب،اے ڈی آئی جی طارق ملک بھی موجود تھے ۔ آر پی او نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ معیارِتعمیر کو یقینی بناتے ہوئے تعمیراتی کام جلد مکمل کیا جائے تاکہ سکول کے آغاز پر بچوں کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔