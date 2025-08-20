صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوالہ کالونی کے منصوبہ کو ایک مرتبہ فعال کرنے کی تیاریاں

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)میونسپل کارپوریشن سرگودھا نے گوالہ کالونی کے منصوبہ کو ایک مرتبہ فعال کرنے کے۔۔۔۔

 اقدامات شروع کردیئے ہیں ذرائع کے مطابق میونسپل کارپوریشن سرگودھا نے جانور شہر سے باہر گوالہ کالونی منتقل کرنے کے لئے جھال چکیاں کے قریب چک 66شمالی میں گوالہ کالونی بنانے کے لئے محکمہ ریونیو سے جگہ خرید کر لاکھوں روپے بجلی اور تعمیر پر خرچ کئے زمین کی قیمت تاخیر سے ادا کرنے پر محکمہ نے جرمانہ عائد کیا بعدازاں زمین ٹرانسفر کرنے کے بجائے ہونے والا معاہدہ منسوخ کر دیا جس پر بلدیہ نے عدالت سے رجوع کیا عدالت نے کیس ڈپٹی کمشنر کو بھیج کر فیصلہ کرنے کا حکم دیا ، بلدیہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ڈائریکشن ملتے گوالہ کالونی کو فعال کرنے کے لیے ا قدامات شروع کر دیے جائیں گے جانور شہر سے باہر منتقل ہونے سے شہر میں سیوریج اور صفائی کے نظام میں بہتری اآجائے گی

 

