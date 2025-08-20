صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کی آڑ میں لوگوں کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں،اکمل جسپال

  • سرگودھا
تجاوزات کی آڑ میں لوگوں کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں،اکمل جسپال

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ اکمل جسپال نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات ہر طرح سے۔۔۔۔

 عوام کے مخالف سمت جا رہے ہیں اور عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ترین بنا دیا گیا ہے تجاوزات کی آڑ میں لوگوں کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں جبکہ ٹریفک پولیس کے چالانوں نے غریب کے منہ سے روٹی کا آخری نوالہ بھی چھین لیا ہے حکمران اپنی عیاشیوں کے لیے عوام پر ٹیکس اور چالانوں کا بوجھ ڈال رہے ہیں جس سے اس معاشرے کا قائم رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ کا کشمیر روڈ پر دو پلاٹوں پر کام روکنے کا حکم

12ربیع الاول کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت

پی پی،ایم کیو ایم، ن لیگ عوامی مسائل سے بے پروا،منعم ظفر

موسلا دھار بارش،الخدمت رضاکارشہریوں کی مدد کے لئے متحرک

غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

بارش،کامران ٹیسوری کامتاثرہ افرادکیلئے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولنے کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر