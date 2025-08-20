تجاوزات کی آڑ میں لوگوں کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں،اکمل جسپال
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ اکمل جسپال نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات ہر طرح سے۔۔۔۔
عوام کے مخالف سمت جا رہے ہیں اور عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ترین بنا دیا گیا ہے تجاوزات کی آڑ میں لوگوں کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں جبکہ ٹریفک پولیس کے چالانوں نے غریب کے منہ سے روٹی کا آخری نوالہ بھی چھین لیا ہے حکمران اپنی عیاشیوں کے لیے عوام پر ٹیکس اور چالانوں کا بوجھ ڈال رہے ہیں جس سے اس معاشرے کا قائم رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ۔