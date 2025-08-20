سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا رکھی، یہ وقت سیاست کا نہیں،اویس قاسم تلہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی امیر جماعت اسلامی اویس قاسم تلہ نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جس طرح کی۔۔۔۔
سیلابی صورتحال چل رہی ہے ان حالات میں ہمیں اپنے تمام سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرنے کا ہے سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ اور اب پنجاب میں جس طرح طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے ان حالات میں اگر ہم نے اس معاملہ پر سیاست کی تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی یہ قدرتی آفات ہیں اور اس کا مقابلہ ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا ۔