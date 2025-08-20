صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی حقوق کا تحفظ میری سیاسی زندگی کا مشن ہے ،میاں اکرام الحق

  • سرگودھا
عوامی حقوق کا تحفظ میری سیاسی زندگی کا مشن ہے ،میاں اکرام الحق

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم پی اے میاں اکرام الحق نے کہا ہے کہ عوامی حقوق کا تحفظ میری سیاسی زندگی کا مشن ہے ۔۔۔۔

اور اس مشن کی تکمیل کیلئے عوام کی فلاح و بہبود کیلئے مجھ سے جو کچھ ہوسکا کرنے سے دریغ نہیں کرونگا تاکہ اپنے حلقہ کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ کیا جاسکے حلقہ کے ہسپتالوں اور سکولوں کی حالت بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر و مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے۔ گیس، بجلی اور بنیادی سہولتیں کی فراہمی کیلئے صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت بھی بڑ ے منصوبے لا رہی ہے صحت و صفائی کی بہترین سہولیات ،عوام کی فلاح و بہبوداور ان کا معیار زندگی بلند کرنے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ کا کشمیر روڈ پر دو پلاٹوں پر کام روکنے کا حکم

12ربیع الاول کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت

پی پی،ایم کیو ایم، ن لیگ عوامی مسائل سے بے پروا،منعم ظفر

موسلا دھار بارش،الخدمت رضاکارشہریوں کی مدد کے لئے متحرک

غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

بارش،کامران ٹیسوری کامتاثرہ افرادکیلئے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولنے کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر