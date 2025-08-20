عوامی حقوق کا تحفظ میری سیاسی زندگی کا مشن ہے ،میاں اکرام الحق
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم پی اے میاں اکرام الحق نے کہا ہے کہ عوامی حقوق کا تحفظ میری سیاسی زندگی کا مشن ہے ۔۔۔۔
اور اس مشن کی تکمیل کیلئے عوام کی فلاح و بہبود کیلئے مجھ سے جو کچھ ہوسکا کرنے سے دریغ نہیں کرونگا تاکہ اپنے حلقہ کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ کیا جاسکے حلقہ کے ہسپتالوں اور سکولوں کی حالت بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر و مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے۔ گیس، بجلی اور بنیادی سہولتیں کی فراہمی کیلئے صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت بھی بڑ ے منصوبے لا رہی ہے صحت و صفائی کی بہترین سہولیات ،عوام کی فلاح و بہبوداور ان کا معیار زندگی بلند کرنے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں ۔